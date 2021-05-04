المرور يحذر من الانشغال بمكالمات هاتفية أثناء قيادة المركبات

حذَّر المرور السعودي من الانشغال بالمكالمات الهاتفية أثناء القيادة، وذلك لتجنب الحوادث المرورية.

وقال في نصيحة توعوية لقائدي المركبات، عبر حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، إنَّ انشغال قائد المركبة بالهاتف المحمول أو بمكالمة هاتفية يؤدي إلى شرود ذهنه عن القيادة وفقدانه التركيز أثناء القيادة، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية الخطيرة بنسبة عالية، فلا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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