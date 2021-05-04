للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة.. «هدف» يجدد التذكير بالأهداف والشروط

أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تجديد التذكير بآلية وخطوات وشروط الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة لرفع وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي منشآت القطاع الخاص.

وشارك صندوق هدف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"ـ صورة معلوماتية "إنفوجراف" مرفقة بتغريدة جاء فيها "6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة، والتي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة."

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، اشتراطات ومتطلبات الانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتقدم للتسجيل بالبرنامج مواطن سعودي/ مواطنة سعودية الجنسية

- أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص

- أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس على الأقل.

- أن يكون لديه 5 سنوات على الأقل من الخبرة العملية

- أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

وأوضح صندوق هدف، أنَّ الهدف الاستراتيجي من وراء إنشاء الأكاديمية هو تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة دعمًا وتأكيدًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين بالعديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، كذلك تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على خلق قيادات فاعلة ولها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي، كما تسعى الأكاديمية من خلال برنامج القيادات إلى دعم وتعزبز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الإستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو إقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

وأوجز صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أهداف برنامج أكاديمية هدف للقيادة في تحقيق النتائج التالية:

- مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية.

- إكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال

- الاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات

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