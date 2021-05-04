3 تعديلات على البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أبرز التعديلات على البروتوكولات الوقائية المعدلة للمجمعات التجارية.

وقال متحدث التجارة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أبرز البروتوكولات المعدلة للمجمعات التجارية: يكتفي بقياس الحرارة عند مداخل المجمعات التجارية ولا حاجة للقياس عند كلّ محل، كما أنَّ الطاقة الاستيعابية شخص لكل 12 مترًا وللمحل1 لكل 9 أمتار (لا يدخل العاملون في حساب الطاقة الاستيعابية)».

وأشار إلى «استخدام "توكلنا" لإدارة التجمعات ومسح باركود الدخول والخروج».

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة تعديل البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام في "الطاقة الاستيعابية" ابتداءً من يوم الثلاثاء 1442/09/22هـ

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