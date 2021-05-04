«أم زياد».. صور توثق المقر الجديد لبائعة الخضار بسوق الدمام المركزي

تواجدت «أم زياد» بائعة الخضار المشهورة في الآونة الأخيرة بسبب قصّتها، في سوق الدمام المركزي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن منزلها، لتتفاجأ بمقرها الجديد في مكان بارز بالسوق والترحيب الحار من البائعين، والخضراوات والفواكه تملأ طاولتها وسط اكتظاظ من المتسوقين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة‬ التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا للعربية.

وقام أحد رجال الأعمال بتوفير الفواكه والخضراوات لأم زياد طيلة هذه الفترة، كمبادرةٍ منه لدعمها في السوق، وساهمت أمانة الشرقية في تسهيل إجراءاتها لتكون في السوق بشكل نظامي، وتم تأمين أحد المساعدين لها في حمل البضائع وترتيبها في الموقع.

وقالت إمارة المنطقة الشرقية في تصريحات نقلتها «الإخبارية»: «توجيه نائب الأمير بإيجاد مقر نظامي في سوق الخضار في الدمام للسيدة أم زياد بائعة الخضار يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الحكيمة لحل مشاكل الباعة المتجولين.. والتعليمات لدى أمانات المناطق تطبق لمثل هذه الحالات».

وواصلت: «على وسائل الإعلام ومنصات النشر المختلفة التوقف عن تداول قصة أم زياد واقتحام خصوصيتها وخصوصية عائلتها ونؤكد انتهاء الموضوع بتسلم السيدة اليوم مقرًا نظاميًا لكسب رزقها».

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