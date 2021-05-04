«الجمارك» توضح دور مركز العمليات في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

بينّت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أهمية ودور مركز العمليات الجمركية في تسهيل حركة عمليات الاستيراد والتصدير.

وشاركت الجمارك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "ضمن مبادرات الجمارك السعودية لتيسير التجارة أُنشئ مركز العمليات الجمركية لتسهيل وتيسر عمليات الاستيراد والتصدير ورفع مستوى الخدمة في المنافذ الجمركية."

وحدَّدت الجمارك السعودية، دور ومهام المناط بها مركز العمليات الجمركية وتتمثل هذه المهام في تنفيذ والقيام بما يلي :

- العناية بعمليات الفسح للبيانات الجمركية.

- خدمة جميع المنافذ الجمركية من خلال التعامل الموحد والشامل.

- إجراء فسح الشحنات للعملاء.

- معالجة مسار البيانات الجمركية.

- استقبال ومعالجة البيانات.

- تنفيذ الإجراءات الخاصة بالقيمة والقيود والاعفاءات.

- التعاون مع فرق الخبراء في المركز والجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

- إنهاء إجراءات الفسح المباشر أو اليدوي.

- تحويل التحصيل للفسح.

وأشارت الهيئة العامة للجمارك، إلى أنَّ مركز العمليات الجمركية أسهم في تقليص الوقت اللازم للفسح إلى 9 ساعات.

وأوضحت الجمارك، أن مركز العمليات الجمركية يعمل على دعم حركة العمل الجمركي من خلال استقبال جميع المعاملات الجمركية على مستوى المملكة وتوحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود.

وأضافت الجمارك، أن مركة العمليات الجمركية يعمل كذلك على رفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة ومعالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية فسحها من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية مع تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة.

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