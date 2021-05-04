إمارة الشرقية: سلمنا «أم زياد» مقرًا لكسب رزقها.. وتطالب الإعلام بوقف تداول قصتها

طالبت إمارة المنقطة الشرقية، وسائل الإعلام ومنصات النشر، بالتوقّف عن تداول أخبار بائعة الخضار «أم زياد»، وذلك بعد ما أكدت انتهاء الموضوع بتسلم السيدة مقرًا نظاميًا لكسب رزقها.

وقالت إمارة المنطقة الشرقية في تصريحات نقلتها «الإخبارية»: «توجيه نائب الأمير بإيجاد مقر نظامي في سوق الخضار في الدمام للسيدة أم زياد بائعة الخضار يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الحكيمة لحل مشاكل الباعة المتجولين.. والتعليمات لدى أمانات المناطق تطبق لمثل هذه الحالات».

وأضافت: «السيدة أم زياد حصلت على حقها الذي يحصل عليه كافة المستفيدين من برامج الدولة لدعم الباعة المتجولين».

وواصلت: «على وسائل الإعلام ومنصات النشر المختلفة التوقف عن تداول قصة أم زياد واقتحام خصوصيتها وخصوصية عائلتها ونؤكد انتهاء الموضوع بتسلم السيدة اليوم مقرًا نظاميًا لكسب رزقها».

وأتمَّت: «توجد العديد من البرامج الحكومية والمجتمعية التي يمكن للباعة المتجولين الاستفادة منها وعلى طالب العمل التقدم للجهات المختصة».

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