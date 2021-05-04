السعودية اليوم / لبنان تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021 م واس

سجلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 748 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 472133 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7368 .

// انتهى //

20:39ت م

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بيروت 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021 م واسسجلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و23 حالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 529205 إصابات.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 472133 ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7368 .// انتهى //20:39ت م0185

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