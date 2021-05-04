

بغداد 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6143 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15608حالات, فيما تم تسجيل 7242 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 971793 حالة.

// انتهى //

19:55ت م

0176



بغداد 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1086141 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15608حالات, فيما تم تسجيل 7242 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 971793 حالة.// انتهى //19:55ت م0176

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.