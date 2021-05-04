السعودية اليوم / وزير الثقافة والإعلام السوداني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين



مكة المكرمة 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م واس

زار معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان الأستاذ حمزة بلول اليوم , مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة .

واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية

كما قام وزير الثقافة والإعلام السوداني بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين , حيث تجول في قاعات المعرض واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

ونوه الوزير السوداني بالتطور والتقدم الكبير في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وما يحتويه من إمكانات وآليات تقنية حديثة بدقة متناهية في مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة , مشيدا بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.

// انتهى //

19:52ت م

0175



مكة المكرمة 22 رمضان 1442هـ الموافق 4 مايو 2021م واسزار معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان الأستاذ حمزة بلول اليوم , مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة .واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية كما قام وزير الثقافة والإعلام السوداني بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين , حيث تجول في قاعات المعرض واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.ونوه الوزير السوداني بالتطور والتقدم الكبير في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وما يحتويه من إمكانات وآليات تقنية حديثة بدقة متناهية في مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة , مشيدا بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.// انتهى //19:52ت م0175

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