السعودية اليوم / المغرب تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9038 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 499089 حالة .

// انتهى //

19:48ت م

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الرباط 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 512285 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9038 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 499089 حالة .// انتهى //19:48ت م0174

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