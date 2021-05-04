السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2514 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتضبط 7 مخالفات



سكاكا 22 رمضان 1442 الموافق 4 مايو 2021 واس

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.

//انتهى//

19:35ت م

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سكاكا 22 رمضان 1442 الموافق 4 مايو 2021 واسنفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.//انتهى//19:35ت م0173

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