السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقد الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي مع كليات الخليج بحفر الباطن



الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم عقد الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي مع كليات الخليج بمحافظة حفر الباطن.

ووقع العقد من جهة الهيئة المدير التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح بن علي الغامدي، ومن جانب الكليات عميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وستخضع المؤسسة على مدار عام ونصف لعدد من الإجراءات التقويمية المتفق عليها وفق مراحل محددة تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية المؤسسة للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الدراسة ومتطلباتها، ومن ثم تسليم وثائق متطلبات التأهل من قبل الكلية، ليقوم مركز اعتماد بفحص هذه الوثائق وتزويد الكلية بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة الكلية لتعديلها، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء الكلية متضمناً جوانب التحسين والتوصيات التي تسهم في التطوير المستمر لأداء الكلية، ويعد أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

يذكر أن مركز "اعتماد" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، لضمان جودة مخرجات هذه البرامج وجاهزيتها لسوق العمل.

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19:25ت م

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