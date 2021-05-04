السعودية اليوم / أمين الحدود الشمالية يدشن مبادرة "ممتثل"



عرعر 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أمس مبادرة "ممتثل"، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من

وأوضح الشمري أن مبادرة "ممتثل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تعتمد على تعزيز أوجه التعاون من خلال دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية واللوائح والأنظمة البلدية.

وأضاف أن المبادرة تتضمن تحسين آلية الرقابة البلدية، وبجانب إشراك المتطوعين والمتطوعات في عملية التوعية عبر الوجود في المرافق العامة وتوعية الزوار بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية؛ لحماية المجتمع والمحافظة على سلامته.

// انتهى //

19:14ت م

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عرعر 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسدشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري أمس مبادرة "ممتثل"، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمشاركة أكثر من 50 متطوعا ومتطوعة.وأوضح الشمري أن مبادرة "ممتثل"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل تعتمد على تعزيز أوجه التعاون من خلال دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية واللوائح والأنظمة البلدية.وأضاف أن المبادرة تتضمن تحسين آلية الرقابة البلدية، وبجانب إشراك المتطوعين والمتطوعات في عملية التوعية عبر الوجود في المرافق العامة وتوعية الزوار بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية؛ لحماية المجتمع والمحافظة على سلامته.// انتهى //19:14ت م0167

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