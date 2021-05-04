السعودية اليوم / الجزائر تسجل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم 282 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للوزارة، ان العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة بلغ 122.999 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.693 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 3.289 حالة.

// انتهى //

19:14ت م

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الجزائر 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 159 مريضا للشفاء.وأوضح بيان للوزارة، ان العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة بلغ 122.999 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.693 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 3.289 حالة.// انتهى //19:14ت م0166

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