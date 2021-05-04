شكرا لقرائتكم خبر عن 2514 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية تنفذها "أمانة الجوف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 2514 جولة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة الصحية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمنشآت.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.