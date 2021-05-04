شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إمارة الشرقية: على وسائل الإعلام وقف النشر حول قضية «بائعة الخضار» احتراماً لخصوصيتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر في إمارة المنطقة الشرقية أنه بناءً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات النشر المختلفة حول "السيدة أم زياد" المعروفه بـ"بائعة الخضار" التي تعرضت للتنمر والتشهير والتي وجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أمس بإيجاد مقر نظامي لها في سوق الخضار بالدمام وقد تسلمته اليوم بإشراف من أمانة المنطقة الشرقية.

وأضاف المصدر: أن التوجيه الذي أصدره سمو نائب أمير المنطقة الشرقية هو تأكيد لحرص القيادة الحكيمة لحل مشاكل الباعه المتجولين، وأن هناك تعليمات لدى أمانات المناطق تطبق لمثل هذه الحالات وأن السيدة حصلت على حقها الذي يحصل عليه كافة المستفيدين من برامج الدوله لدعم الباعة المتجولين.

ودعى المصدر كافة وسائل الاعلام ومنصات النشر المختلفة للتوقف عن تدوال قصة أم زياد واقتحام خصوصيتها وخصوصية عائلتها، ونشير الى ان الموضوع انتهى بتسلم السيدة اليوم مقر نظامي لكسب رزقها واتخاذ النيابه العامه الاجراءات النظامية بحق مصور المقطع المتداول وقال "توجد العديد من البرامج الحكومية والبرامج المجتمعية التي يمكن للباعة المتجولين الاستفادة منها وعلى طالب العمل التقدم للجهات المختصة".