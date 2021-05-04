بسمة معافى تطلق حملة الجيران لعلاج 250 من مرضاها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أطلقت جمعية بسمة معافى الصحية بحفر الباطن حملة الجيران التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية لغير المقتدرين ماديًا.

‏وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة معافى الصحية الدكتور عبد الله المحيميد أن الجمعية لديها خمسة برامج منها العلاج الخيري الذي يشمل العمليات كالغسيل الكلوي والعقم والولادات وأية عملية جراحية بالإضافة إلى برنامج الطبيب الزائر.

وأفاد المحيميد أن من ضمن برامج الجمعية برنامج الأجهزة الطبية الذي يغطي كل أنواع الأجهزة الطبية من أسرّة وسماعات والكراسي المتحركة والمقاعد الخاصة والمشايات لمرضى الشلل الدماغي بالإضافة إلى برنامج الدواء الخيري الذي يغطي جميع أدوية لأمراض المزمنة.

4000 سهم

‏‏وأشار المحيميد أن الجمعية أطلقت حملة الجيران التي تستهدف 4000 سهم قيمة السهم الواحد 100 ريال وفي حال تغطية هذه الأسهم سيتم علاج 250 حالة من مستفيدي الجمعية.

منصة شفاء

وبين الدكتور عبد الله أن الجمعية أحد الجمعيات الصحية في السعودية المعترف بها وتتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولديهم حالات مدرجة في منصة شفاء المدعومة من الوقف الصحي في وزارة الصحة ولديهم حالات مدرجة بها، وتمنى المحيميد من أهل الخير دعم مرضى الجمعية من خلال هذه المنصة.

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