كلية الملك خالد العسكرية تزف خريجي دورة تأهيل الضباط الجامعيين غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، تحتفل كلية الملك خالد العسكرية يوم غدٍ الأربعاء 24 رمضان 1442هـ، بتخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثانية والثلاثين، وستكون دعوات الحضور مقتصرةً على مجموعة من كبار ضباط الوزارة التزامًا بالبروتوكولات الصحية لجائحة كورونا.

رعاية وزير الحرس الوطني

وبهذه المناسبة، عبّر قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي عن اعتزازه برعاية وزير الحرس الوطني لهذا الاحتفال الذي تقيمه الكلية لتخريج دورة جديدة من دورات تأهيل الضباط الجامعيين.

وعبّر اللواء الحبابي عن سعادته بتزامن هذا الاحتفال مع مناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الخمس من عمر هذه الرؤية من إنجازات وقفزات تنموية على جميع الأصعدة يأتي تأكيدًا على ريادة البلاد وتفوقها بما حباها الله به من قيادة حكيمة وشعب وفيّ وبما تمتلكه من مقومات وإمكانات.

تطور وريادة وزارة الحرس الوطني

وأكد اللواء الحبابي أن وزارة الحرس الوطني، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني (يحفظه الله) تنهض بتسارع نحو الامتياز والريادة وتسعى بكل همه نحو مزيد من التفوق، فقد تبنّت الوزارة برنامجًا تطويريًا عالي المستوى يهدف إلى تطوير القوة البشرية ورفع الجاهزية العسكرية.

وأشار قائد الكلية إلى أن قبول حملة الشهادة الجامعية يأتي بأعداد متفاوتة سنويًا، وفقًا لاحتياجات الوزارة من تلك التخصصات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن توجيهات سمو وزير الحرس الوطني اقتضت أن يتم قبول التخصصات الجامعية بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الحرس الوطني لامتلاك قوة بشرية متخصصة.

مهارات خريجي كلية الملك خالد العسكرية

وبيّن اللواء الحبابي أن دورة تأهيل الضباط الجامعيين تمتد إلى عام دراسي، يتلقى خلالها الطالب الجامعي أصنافًا من العلوم والمعارف العسكرية، ويتم تطوير مهاراته القيادية، وبناء شخصيته العسكرية على يد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس العسكريين والمدنيين.

وفي نهاية تصريحه رفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والامتنان للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله) على دعمهما المتواصل لمسيرة التعليم العسكري بالمملكة وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لأداء مؤسسات التعليم العسكري لمهامها على الوجه الأمثل، كما قدّم شكره وتقديره لسمو وزير الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بمستوى الكلية، وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها خصوصًا إبان جائحة كورونا. سائلًا المولى (عز وجل) أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.

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