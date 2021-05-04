مؤسسة الحبوب : أسعار بيع الشعير وفقًا لمبادئ المنافسة بين الموردين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة، وبحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناءً على الأسعار العالمية للاستيراد وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة العامة للحبوب بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات الموضحة بياناتها بالرابط المرفق، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة الفترة محدودة لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وتأمل المؤسسة من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي الإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

وللاطلاع على أسماء الشركات عبر موقع المؤسسة



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