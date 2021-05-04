الشيخ السليمان: هذه خصائص ليلة القدر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

كشف الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الخصائص التي اختص بها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر ومكانة هذه الليلة.

خصائص ليلة القدر

وقال السليمان عبر لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية أن من خصائص ليلة القدر ما يلي:

١- أنه نزل فيها القرآن الكريم مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ” إنا أنزلناه في ليلة القدر”

٢- وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر ) ففضل هذه الليلة أكثر من 80 سنة فالذي يجتهد في هذه العشر فإنه يحصل على الأجر العظيم.

٣- وصف الله سبحانه وتعالي ليلة القدر بأنها ليلة مباركة في قوله: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة).

٤- تتنزل فيها الملائكة، والروح أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة.

٥- وصفها الله تعالى بأنها سلام حتى مطلع الفجر (سلام هي حتى مطلع الفجر) أي أن فيها سلام وبركة وراحة وطمأنينة لما يكثر فيها من العتق من النار.

6- يغفر الله فيها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» فعلى المسلم في هذه الليلة أن يكثر من قيام الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يفرط في أي لحظة من لحظات هذه الليالي المباركة.

7- واختمم الشيخ السليمان بالقول إن من فضل ليلة القدر أن أنزل الله فيها سورة خاصة وهي سورة القدر (إنا أنزلناه في ليلة القدر (1) وما أدراك ما ليلة القدر (2) ليلة القدر خير من ألف شهر (3) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (4) سلام هي حتى مطلع الفجر (5)) صدق الله العظيم.

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