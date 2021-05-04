القصبي يناقش التعاون الإعلامي مع وزير الثقافة السوداني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان الأستاذ حمزة بلول الأمير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية.

وكان معالي الوزير حمزة بلول قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة .

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