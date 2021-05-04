للذكور والإناث.. رابط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والدخل

يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، وتحقق طموحات المواطنين، وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل رغبتها في تعيين عدد من الشباب في أماكن مختلفة وأوضحت أن الوظائف الشاغرة متاحة للذكور والإناث بشرط أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة مستوفيًا للشروط المطلوبة.

مقر العمل وطرق التقديم لوظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل

وأوضحت أنه على المتقدمين للوظائف الشاغرة المتاحة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، من أجل معرفة شروط ومتطلبات العمل في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والدخل

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن الوظائف الشاغرة تأتي تحت المسميات التالية، 1 محلل عمليات إدارة المشاريع/ الإستراتيجية وإدارة المشاريع بعدة شروط من بينها أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

2 كما أعلنت هيئة الزكاة والدخل رغبتها في تعيين مسؤول وحدة المعالجة المركزية/ العمليات المركزية، بشرط أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التقديم للوظائف الشاغرة متاح من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف بداية من تاريخ 3 مايو 2021م، ولمعرفة التفاصيل والتقديم يرجى الدخول على وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وعلى جانب آخر، فتحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع باب التوظيف للتقدم في عدد من القطاعات الهندسية والإدارية والصحية.

ولفتت الهيئة أن الوظائف الشاغرة تندرج تحت العديد من المسميات من بينها أخصائي تكامل صناعي للعمل في الرياض، وأخصائي تطوير أعمال، وتسويق وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى رغبتها في تعيين أخصائي تخطيط وتقييم أداء المستثمرين للعمل في الرياض.

كما أبدت الهيئة رغبتها في تعيين أخصائي إدارة الأداء للعمل في الرياض، ومدير إدارة النقل والمعدات للعمل في جازان، ومدير إدارة المرافق العامة للعمل في جازان، إضافة إلى تعيين مدير إدارة الطرق للعمل في جازان، ومدير إدارة الاستثمار الصناعي للعمل، ومدير إدارة التشجير والري للعمل في جازان.

ولفتت الهيئة إلى أن العمل سيكون في أماكن الشركة المختلفة في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، وينبع.

شروط التقدم لوظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ووضعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عددًا من الشروط من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة من بينها

1 أن يكون الفرد سعودي الجنسية

2 أن يكون حاصلًا على شهادات الدبلوم والبكالوريوس

3 أن تكون الشهادة مستوفية للتخصصات المطلوبة