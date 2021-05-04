السعودية | مصادفة فريدة.. الحذيفي الأب والابن يؤمان المصلين بالمسجد النبوي

شكرا لقرائتكم مصادفة فريدة.. الحذيفي الأب والابن يؤمان المصلين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مصادفة فريدة من نوعها، قام الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي وابنه أحمد بإمامة المصلين، أمس الاثنين، في صلاة التهجد بالحرم النبوي.

وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي عبر "تويتر"، جدول صلاة التهجد اليومي، لليلة 22 رمضان، إذ يؤم المصلين الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي (التسليمة الأولى)، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا (التسليمة الثانية والثالثة)، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي (التسليمتان الأخيرتان والوتر).

كما سيلتقي الأب علي الحذيفي، ابنه أحمد، في رمضان هذا العام، أيضاً في صلاة تهجد ليالي 25 و28 يرافقهما الدكتور خالد بن سليمان المهنا.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد كلّفت أحمد الحذيفي؛ عام 1438هـ، بإمامة المصلين في صلاة التراويح، واستمر التكليف في رمضان 1439 ورمضان 1440، وفي شهر صفر 1441 جاء قرار تعيينه رسمياً بالمسجد النبوي قادماً من مسجد قباء.