السعودية | بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تمام الساعة ١٢ من ظهر اليوم الثلاثاء، تواجدت "أم زياد" بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية، في سوق الدمام المركزي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن منزلها، لتتفاجأ بمقرها الجديد في مكان بارز بالسوق والترحيب الحار من البائعين، والخضراوات والفواكه تملأ طاولتها وسط اكتظاظ من المتسوقين، تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة‬⁩ التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موقع أم زياد بائعة الخضار

وقام أحد رجال الأعمال بتوفير الفواكه والخضراوات لأم زياد طيلة هذه الفترة، كمبادرة منه لدعمها في السوق، وساهمت أمانة الشرقية في تسهيل إجراءاتها لتكون في السوق بشكل نظامي، وتم تأمين أحد المساعدين لها في حمل البضائع وترتيبها في الموقع.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية.نت"، قالت "أم زياد" إن "الرجل الذي صورني يشاهدني دورياً في الحي، ولكن استغربت عند اقترابه مني وتحقيقه معي، فأنا لا أحتاج التعاطف من أحد، وعملي واجتهادي هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسي".

كما أضافت أن لديها تسعة أبناء يسكنون معها في بيت واحد، مضيفة: "أنا حريصة على انتقاء بضاعتي لبيعها بأسعار منافسة وكسب أموال لا تتجاوز 100 ريال يومياً".

وقالت: "قام هذا الشخص باستدعاء الشرطة.. لكن هذا التصرف سبب لي الفزع، وأصبحت خائفة من التواجد في الحي، لأني أصبحت حديث المجالس، للآسف".

إلى ذلك، كشفت مصادر "العربية.نت" في وقت سابق، أن شرطة غرب الدمام قامت باستدعاء مصور الفيديو الذي تنمر على بائعة الخضار، وتم تحويله إلى النيابة العامة بالدمام للتحقيق معه وإيقافه على ذمة التحقيق، كما تم استدعاء المتضررة من مقطع الفيديو لأخذ أقوالها والتأكد من تنازلها في الحق الخاص.