شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المقر الجديد الخاص بـ " بائعة الخضار " المتنمر عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثقت بعض "الصور" المقر الجديد الخاص بـ "أم زياد" بائعة الخضار التي تعرضت للتنمر بسبب جلوسها لبيع الخضار والفاكهة بالطريق.

وتفاجأت "أم زياد" بمقرها الجديد في سوق الدمام المركزي والذي يبعد 10 دقائق فقط عن منزلها، حيث استقبلها البائعون بترحيب كبير من البائعين.

ووثقت الصور التي التقطها موقع "العربية .نت"، طاولتها الممتلئة بـ "الخضار والفاكهة" حيث يكتظ حولها عدد من المتسوقين بالمركز.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والذي يقتضي بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة التي تعرضت للتنمر.

فيما قام رجل أعمال بتوفير الفواكه والخضراوات لـ "أم زياد" طيلة هذه الفترة كمبادرة منه لدعمها في السوق، كما تم تأمين أحد المساعدين لها في حمل البضائع وترتيبها في الموقع.