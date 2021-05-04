شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. مخطوطات ورسومات نادرة للحرمين المكي والمدني في مزاد عالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت «سوذبيز» في بريطانيا عن مزاد إلكتروني، حيث عرضت مجموعة من الرسومات والخرائط والكتب التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها رسمتين للحرم المكي والثانية للحرم المدني.

ويرجع تاريخ رسمت الكعبة إلى عام 1840، وأظهرت الرسمة شكل الكعبة المشرفة والمسجد الحرام في تلك الحقبة الزمنية.

أما الرسمة الأخرى فكانت من المدينة المنورة، ويظهر فيها الفناء المفتوح للحرم المدني وجانب من الروضة الشريفة وبئر ماء، ويتراوح سعر الرسمتين ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

كما عرضت «سوذبيز» مخطوطة ضخمة تصور منظراً بانورامياً نادراً ومثيراً للإعجاب لمكة المكرمة تم تنفيذه في القرن الـ18 على يد أحد المستشرقين.