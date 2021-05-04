شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رد فعل معتمرة قطرية بعد رؤيتها للتسهيلات المقدمة في العمرة:"عمار يا سعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت معتمرة قطرية عن رأيها فيما رأته من خدمات وتسهيلات في أداء مناسك العمرة، وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين.

وذكرت "منى الصالح"، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أنها وصلت إلى المملكة فجر اليوم، وانطلقت في رحلته للعمرة، مضيفة أنه أتمت العمرة بمنتهى السهولة.

وأكدت أن كافة الجهات المعنية بتنظيم العمرة كانت على أتم جاهزيتها، مضيفة في حديثها "عمار ياسعودية عمار ياقطر"، متمنية أن يزيل الله سبحانه وتعالى وباء كورونا عن العالم.