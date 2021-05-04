شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. صفات تميز بها الشيخ "العثيمين" ورد فعله من طالب كتب له قصيدة تُمجده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد أبناء الشيخ محمد بن صالح العثيمين الصفات التي اتسم بها والدهم، وكذلك بعض القصص والمواقف المتعلقة به.

وذكر عبدالله العثيمين أنه أحد الطلاب قال قصيدة ثناء لوالده لكن الأخير لم استنكر ذلك، وطلب من الطالب ألا يكمل قصيدته، مؤكدًا أنه يرفض أي قصيدة تمجد لشخصه.

وسرد نجل الشيخ الراحل "عبد الرحيم"، أن والده أصيب بالإنفلونزافأثرت على صوته، فاقترح على والده بتأجيل الدرس الذي كان يقدمه بعد صلاة الفجر حفاظا على صحته، لكن والده رفض ذلك وقال له بأنه لن يسكت على العلم حتى ينقطع صوته تماما.

وأكد أبناء الشيخ الراحل أن والدهم كان بسيطًا ومتواضعًا، وشديد الاهتمام بتنظيم وقته.