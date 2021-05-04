آخر تطورات انتخابات النادي الأهلي

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كشفت مصادر عن آخر تطورات، انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، خلفاً لعبدالإله مؤمنة الذي تقدم باستقالته.
وسيحضر المرشحين ماجد النفيعي، وزياد اليوسف وفقاً لـ”الرياضية” برفقة أعضاء مجلسي إدارتيهما، خلال الانتخابات في الجمعية العمومية، التي تحتضنها قاعة الأمير بدر بن فهد، في مقر النادي.
وأضافت المصادر، أن العضو الذهبي، الأمير منصور بن مشعل، والذي يملك أعلى عدد من الأصوات بواقع 7 آلاف سيكون حاضرًا، حيث تنطلق الجمعية العمومية في الـ 10:30 مساء ً بتوقيت المملكة.
Source akhbaar24
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