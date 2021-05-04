هل يُسمح للزوج بالذهاب مع زوجته مَحْرماً عند أدائها العمرة؟ “الحج والعمرة” توضح

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أكد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، أنه غير متاح للمعتمر الدخول بدون تصريح عمرة، مضيفًا أن النظام يسمح بإصدار تصريح عمرة واحد فقط في شهر رمضان.

وتفاعل المركز مع تغريدة لأحد المواطنين يسأل عن إمكانية الدخول مع زوجته لأداء العمرة كمحرم، رغم أنه اعتمر في بداية شهر رمضان، والتصريح المتوفر للزوجة فقط، ليؤكد أنه غير متاح ذلك بدون تصريح عمرة.

Source akhbaar24

