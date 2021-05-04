بتركيبة جديدة تحفظ في 8 درجات.. “بيونتك” تضع حلاً لمشكلة تخزين لقاح “فايزر”

︎

.



كشفت شركة بيونتك المصنعة للقاح “فايزر” عن مفاجأة تتعلق بمسألة تخزين اللقاح بعدما واجهتهم مشكلات في تصديره بسبب الحرارة، حيث تسعى الشركة للحصول على موافقة على نسخة جديدة من لقاح ضد فيروس كورونا يمكن تخزينه في ثلاجات بدرجات حرارة من 2 – 8 درجات مئوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أوغور شاهين، اليوم (الثلاثاء)، أن الشركة لديها تركيبة جديدة من اللقاح يمكن تخزينها في ثلاجات بحرارة 8 درجات مئوية، وذلك بدلا من تخزينها في درجة حرارة 80 درجة تحت الصفر كما في التركيبة القديمة، مبينًا أن التركيبة الجديدة يمكن أن تحفظ لمدة 6 أشهر، والشركة تنتظر الموافقة عليها.

وذكرت الشركة الألمانية في وقت سابق أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية، سيكون فعالا في الوقاية من النسخة الهندية لفيروس كورونا.

Source akhbaar24

