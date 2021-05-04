- 1/2
- 2/2
︎
.
ينتظر المدير الفني اليوناني لفريق الوحدة، دونيس، التقرير الطبي الخاص بالمحترف الإسباني بصفوف فريقه، ألبرتو بوتيا؛ لحسم موقفه من مباراة الفتح.
ويُكثف الجهاز الطبي لفريق الوحدة، وفقاً لـ “الرياضية”، من عمليات تجهيز اللاعب الإسباني للانخراط مع زملائه في التدريبات عقب شفائه من الإصابة التي كان يُعاني منها.
ويستعد نادي الوحدة لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم السبت الموافق 15 مايو ضمن منافسات الدوري.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “دونيس” ينتظر موقف محترف “الوحدة” من مباراة “الفتح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.