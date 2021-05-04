“دونيس” ينتظر موقف محترف “الوحدة” من مباراة “الفتح”

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ينتظر المدير الفني اليوناني لفريق الوحدة، دونيس، التقرير الطبي الخاص بالمحترف الإسباني بصفوف فريقه، ألبرتو بوتيا؛ لحسم موقفه من مباراة الفتح.

ويُكثف الجهاز الطبي لفريق الوحدة، وفقاً لـ “الرياضية”، من عمليات تجهيز اللاعب الإسباني للانخراط مع زملائه في التدريبات عقب شفائه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

ويستعد نادي الوحدة لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم السبت الموافق 15 مايو ضمن منافسات الدوري.

Source akhbaar24

