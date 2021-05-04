ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 9.8 مليون جرعة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 9,803,018 جرعات، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.
وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 54 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
Source akhbaar24
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