«الموارد البشرية» تعلن إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للقطاع العام والخاص وغير الربحي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»، إنَّ إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية يوم الخميس الموافق 24 رمضان، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 شوال.

أما للقطاعين الخاص وغير الربحي، فتكون الإجازة من نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان ولمدة 4 أيام، مشيرة إلى أنه يجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفترة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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