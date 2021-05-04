أخبار السعودية اليوم.. غرامة تصل لـ20 ألف ريال حال تسجيل العامل في التأمينات دون علاقة عمل.. و«فلكية جدة» تتوقع أول أيام عيد الفطر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 م منها: غرامة تصل لـ20 ألف ريال حال تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية دون علاقة عمل، و999 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة، والقطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو لأعلى مستوى في 3 أشهر.

«التأمينات»: غرامة تصل لـ20 ألف ريال حال تسجيل العامل دون علاقة عمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، وفي حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

«الصحة»: 999 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 999 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة.

بالأرقام.. 5 مدن الأكثر تعافيًا من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 376 حالة شفاء، من إجمالي 1005 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو لأعلى مستوى في 3 أشهر

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بالمملكة العربية السعودية، الصادر عن شركة «آي إتش إس ماركت»، إلى تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة خلال أبريل 2021، وسط نمو النشاط التجاري بأعلى معدل في 3 أشهر.

«فلكية جدة» تتوقع أول أيام عيد الفطر

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الراصدين يستعدون لترائي هلال شهر شوال يوم الثلاثاء القادم (29 رمضان 1442)، مشيرة إلى صعوبة رؤيته في تلك الليلة، وأنه يمكن رؤيته مساء الأربعاء بعد القادم (30 رمضان).

تفويج 3 ملايين معتمر ومصلّ منذ بداية شهر رمضان

قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان وحتى العشرين من رمضان تم تفويج ما يقارب مليون معتمر ومليونين مصلي بالمسجد الحرام وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات بالسوق المركزي بجدة

أتلفت أمانة محافظة جدة، وصادرت 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي، وذلك ضمن الجولات الرقابية المستمرة على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين.

هل يمكن تحويل تأشيرة خروج وعودة إلى خروج نهائي؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى تأشيرة خروج نهائي ردًا على استفسارات المقيمين.

«سكني» يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

أعلن برنامج «سكني» إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر «سكني» إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق «سكني» الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

«هدف»: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7 مايو الجاري وحتى 17 مايو.

السجن وغرامة تصل لـ200 ألف ريال.. عقوبة مخالفة الحجر الصحي لكورونا

جددت النيابة العامة، التذكير بعقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، مشيرة إلى أنها تصل الى السجن والغرامة.

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