طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق غدًا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.

كما يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وراتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر ، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: