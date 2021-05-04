وفاة مدير شرطة مكة الأسبق اللواء يحيى الزايدي متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي اللواء متقاعد يحيى بن سرور الزايدي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة الأسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقلد اللواء الزايدي مناصب أمنية عديدة في منطقة مكة المكرمة، بينها مدير مرور العاصمة المقدسة، ومدير شرطة محافظة جدة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

ونعى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللواء الراحل معدديين مناقبه، فيما تداولوا عددًا من الصور التذكارية له أثناء تأديته مهام عمله.

وأكد المغردون أن اللواء الراحل عمل بجد وإخلاص ونال محبة الكثيرين، داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتقدموا بأحر التعازي وصادق الموساة لشقيقه الشيخ مشعل بن سرور الزايدي وجميع أفراد أسرته الكريمة.