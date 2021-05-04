بالفيديو.. الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح فضائل ليلة القدر

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان ويكثرون فيها الدعاء وصلاة قيام الليل، لذلك أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، فضائل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن.

وقال الشيخ عبد السلام السليمان عبر حواره على قناة «السعودية» إن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن والله سبحانه وتعالى قال في شهر رمضان « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» ثم قال «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» وجاء في أية أخر: « إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ».

وأوضح الشيخ السليمان أن من فضائل ليلة القدر أن القرآن نزل فيها وأنها ليلة مباركة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكذلك هذه الليلة خير من ألف شهر: « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿1﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿2﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿3﴾» يعني فضل هذه الليلة يعادل أكثر من 80 عامًا.

فضل الاجتهاد في ليلة القدر

وتابع أن من يجتهد في ليلة القدر في الليالي العشر فأنه يحصل على هذا الأجر العظيم، والأمر الرابع أنها تنزل فيها الملائكة ولا شك أن نزول الملائكة في هذه الليلة تنزل بالبركة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده.

وكذلك ينزل سيدنا جبريل مع الملائكة: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿4﴾», وكذلك من أفضال ليلة القدر أنها «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿5﴾» ففيها سلام وفيها بركة وفيها راحة وفيها طمأنينة وهي سلاما لما يكثر فيها من العتق من النار.

واستطرد الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلى المسلم في هذه الليلة أن يكثر من قيام الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يفرط في أي لحظة من لحظات هذه الليالي المباركة، ولا شك أيضا أن ممن فضل ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها سورة خاصة.

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