«طب أم القرى» تستعد لتخريج الدفعة الأولى من طلبة علم الأدوية والسموم

أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في قسم علم الأدوية والسموم بكلية الطب برنامج الماجستير في السموم الإكلينيكية قبل عامين للرقي بالمخرجات العلمية وتأهيل كوادر طبية متخصصة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والكلية بصدد تخريج أول دفعة في هذا التخصص بنهاية الفصل الدراسي الجاري.

وأكد رئيس قسم علم الأدوية والسموم بكلية الطب الدكتور عبدالله الزهراني، بأن البرنامج يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويعتبر تخصص نادر على مستوى العالم؛ حيث يضم البرنامج حاليا أكثر من 90 طالبًا وطالبة ممن يحملون مؤهلات البكالوريوس في الطب والصيدلية.

مضيفاً بأن البرنامج تم تصميمه وإعداده بهدف تأهيل كوادر طبية للتعامل بشكل مثالي مع حالات التسمم بمختلف أنواعه، والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى للمساهمة في حفظ وإنقاذ بعض الحالات الحرجة الناتجة عن السموم.

وأضاف مؤسس برنامج السموم الإكلينيكية ورئيس الجمعية العلمية لعلم السموم، الأستاذ الدكتور سعيد الغامدي، أن قسم علم الأدوية والسموم يناقش حالياً أبحاث التخرج لـ19 طالب وطالبة طوال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن جميع الأبحاث غنية بالجودة العلمية وسيتم نشر الأبحاث لتكون مرجع في مجال السموم الإكلينيكية في مجلات عالمية مرموقة مما سينعكس آثاره الإيجابية على جامعة أم القرى.