«الصحة»: تراجع طفيف في حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1356 حالة، مقارنة مع أمس الأحد؛ حيث تم تسجيل 1359 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد تراجعًا؛ حيث تم تسجيل 9587 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين؛ حيث تم تسجيل 9607 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1005 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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