بالأرقام.. 5 مدن الأكثر تعافيًا من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 376 حالة شفاء، من إجمالي 1005 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 104 حالات تعاف في جدة، و51 في مكة المكرمة، و33 في الهفوف، و22 في تبوك، و19 في الليث، و18 في الجبيل، و17 في كل من: الطائف وينبع والمبرز، و16 في الدمام، و15 في حائل، و14 في الظهران، و13 في وادي الدواسر، و12 في كل من: عرعر والقنفذة، و11 في كل من: المدينة المنورة وأبها والخبر.

وتم تسجيل 10 حالات تعاف في خميس مشيط، و9 في كل من: سكاكا وبريدة وحوطة بني تميم وبلجرشي، و8 في كل من: نجران والخفجي، و7 في كل من: أبو عريش ورياض الخبراء و:بيش، و6 في كل من: العارضة والمجمعة والخرمة والمجاردة، و5 في الطوال، و4 في كل من: الأسياح والحائط وفيفا وثريبان وراس تنورة، و3 في كل من: الدلم وأحد المسارحة وحفر الباطن والقويعية والمزاحمية والنعيرية ووادي الفرع وأضم والقريع.

وتسجيل حالتي تعاف في كل من: أبوراكة وجازان وعنيزة والقطيف وبقيق وسبت العلاية وقيا والقريات ويدمة وتثليث وشقراء وقرية العليا وترج والسحن والجفر.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الرين والشنان والمضة وأحد رفيدة والدرب والدوادمي ومليجة ومحايل ونمرة ورنية والبدع والغزاله والقيصومة والعيون والحناكية والمويه وقلوة وخيبر وصامطة والعلا والمذنب والبكيرية والعيص والخرج وميسان وبللسمر والبشائر.

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