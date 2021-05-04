3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 398 إصابة، من إجمالي 999 حالة جديدة.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة حلت في المرتبة التالية مسجلة 241 حالة، والمنطقة الشرقية 111 حالة، وعسير 50 حالة، والمدينة المنورة 48 حالة، وجازان 38 حالة، والقصيم 32 حالة، وحائل 22 حالة، وتبوك 18 حالة، والحدود الشمالية 18 حالة، والحدود الشمالية 15 حالة، و الباحة 13 حالة، والجوف 7 حالات، ونجران 6 حالات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1005 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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