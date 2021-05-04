هل يسبب مشروب «قمر الدين» جلطات لمرضى السكري؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

قالت هيئة الغذاء والدواء إنه لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مشروب قمر الدين لم يثبت تأثيره على نسبة السكر في الدم وينصح بالتقليل منه إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري.

لذلك ينصح بتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

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