أسواق جدة “لحم على لحم” وتجاهل الإجراءات الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة والجهات المعنية من مخاطر تجاهل الإجراءات الاحترازية، تكتظ أسواق جدة بالمتسوقين الأمر الذي قد يكون فرصة لانتقال عدوى كورونا خاصة مع غياب الالتزام بالاحترازات من قبل بعض المتسوقين.

وأظهر مقطع فيديو متداول الزحام الشديد في أسواق وشوارع جدة بالرغم من توصيات وزارة التجارة بتجنب الشراء في وقت الذروة والتقيد بالتعليمات.

التسوق خارج وقت الذروة

وأوضحت وزارة التجارة في وقت سابق أن التسوق في أوقات مختلفة “خارج وقت الذروة” يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة “الكاشير”، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه الوزارة المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأضافت الوزارة أن الحصول على مستلزمات العيد قبل نهاية الشهر الكريم بوقتٍ كافٍ يوفر خيارات واسعة للمستهلك، ويمكنه الاستفادة من خدمات ما بعد البيع المتمثلة في الاستبدال أو الاسترجاع وما في حكمها، موضحة أن مواسم التخفيضات متعددة ومتاحة على مدار العام، ويمكن الاستفادة منها في أي وقت وبخيارات تتناسب مع احتياجات المستهلك.

تطبيق التباعد الاجتماعي

من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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