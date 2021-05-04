منصة إحكام تنشر نتائج لجان النظر في طلبات تملك العقارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت منصة إحكام مجموعة من توصيات لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعدد من العقارات في أنحاء المملكة، وأتاحت المنصة لمن لديه اعتراض تقديمه عبر موقع المنصة، وذلك خلال ٣٠ يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

وفي سياق متصل أعلنت المنصة للعموم عن تقديم طلب التملك وإثبات ملكية العقارات من خلال المنصة.

ما هي منصة إحكام؟

منصة إحكام هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات.

اختصاصات لجان النظر في تملك العقارات

النظر في طلبات التملك

النظر في طلبات التعديل

النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط

النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين. الهدف من لجان النظر في تملك العقارات المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة

تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية

دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك

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