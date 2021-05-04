خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عامًا .. عبر منصة أبشر 2021

خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عامًا عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تقدم منصة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية “أبشر” العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وذلك توفيرًا للوقت والجهد وتحقيقًا لرؤية 2030 بميكنة الخدمات وتقديمها عن بُعد في كافة الهيئات والوزارات، تسهيلًا على المراجعين ومنعًا للتكدس على مكاتب تقديم الخدمات، ونوضح خلال السطور التالية خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون الخامسة عشر عامًا عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة وذلك من خلال إدارة الجوازات ومواضيع أخرى ذات صلة من خلال موقع نجوم مصرية الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عامًا

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة إصدار جواز سفر لمن هم دون 15 عامًا ضمن عدد من الخدمات التي تقدمها عن بُعد للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول على منصة أبشر عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق على بالجوال .

الضغط على الخدمات الإلكترونية .

الضغط على إصدار جواز السفر أو تجديده .

كتابة المستفيد من الخدمة التي تم تحديدها .

ظهور كافة بيانات جواز السفر والتي تكون قابلة للتجديد أو التعديل .

اختيار مدة الصلاحية الخاصة بالجواز .

تحديد الطريقة المناسبة لاستلام الجواز، سواء من إدارة الجوازات أو من خلال البريد السعودي .

الموافقة على كافة الشروط والأحكام لاستكمال الخطوات .

طباعة البيانات بعد الموافقة عليها أو تجديدها لتسليمها إلى مصلحة الجوازات أو خدمة البريد عند استلام الجواز.

يتسنى لولي الأمر المحتضن للطفل سواء الأب أو الأم أن يقوموا بإصدار الجواز الخاص به وكذلك السفر مع الطفل المُحتضن أو التصريح له بالسفر .

شروط تجديد وإصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا

حتى يتسنى لولي الأمر أن يقوم بالحصول على خدمة تجديد أو إصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا، لابد من توافر الشروط التالية :