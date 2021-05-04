شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الدكتور خالد العتيبي يروي مواقف طريفة مع المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الدكتور خالد العتيبي، مواقف طريفة له مع المرضى، بعد أن أصبح المريض لايحتاج أكثر من أسبوع إجازة بعد إجراء عملية بالمنظار.

وقال خلال برنامج " اللقاء من الصفر" ومن المواقف المضحكة أحدهما طلب عملية فتح بطن بدلا من المنظار من أجل أجازة 30 يوما أسوة بزميله.

وأشار إلى أنه بدأ مشواره العملي في مستشفى أرامكو، حيث أجرى أول عملية بالمنظار وهي استئصال ورم كلية عام 1996 م.