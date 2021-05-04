شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة 10 سنوات فريدة قضاها مقيم باكستاني بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حكى ياسر مقبول، رئيس أسواق المال، وهو مقيم باكستاني بالمملكة لأكثر من عشر سنوات، عن تجربته الفريدة في المملكة وانطباعاته التي تغيرت بمجرد وصوله إليها.

وقال رئيس أسواق المال، خلال مشاركته مع قناة "SBC"، أنه انطباعه الأول عن المملكة كان من والده الذي قضى حوالي 28 سنة في المملكة، ولكن عندما جاء بمفرده في عام 2010 سنحت له الفرصة لمعرفة الثقافة عن قرب.

وأوضح المقيم الباكستاني، أنه لم يجدها مختلفة كثيرًا عما هي الحياة في باكستان، لافتًا إلى أن قدومه إلى المملكة لم يكن قرارًا مستقلًا، ولكن عندما جاء وعرف الثقافة وتعامل مع الناس اكتشف مدى سهولة العيش هنا وكذلك التعامل مع الناس، كما شاهد النمو الذي حدث في المملكة خلال العشر سنوات الماضية.