شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث توقع تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

وأوضح مركز الأرصاد، أن البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف.

وأشار إلى أن حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، بينما الخليج العربي، الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.