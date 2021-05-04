شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. طلاب الهندسة الميكانيكية بأم القرى ينجحون بصنع عربة كهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح طلاب جامعة أم القرى بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بمرحلة البكالوريوس بصناعة عربة كهربائية فردية من نوع (GO-Kart)؛ حيث عمل الطلاب على تصميم كامل الهيكل ابتداءً من وضع النماذج ودراستها وتنفيذها وذلك داخل أسوار الجامعة، ومن ثم تجميع المحرك الكهربائي واختبار أدائه على الطريق.

قام على المشروع عددٌ من طلاب القسم؛ وهم: محمد عبدالستار غازي، معتز عبدالحميد حاجي، عبدالسلام محمد عسيري، معتز علي الغامدي، احمد فواز جاموس و صالح عبدالله وان.

وهنَّأ المشرف على مشروع التخرج د. رامي الفتني الطلبة على تحقيقهم هذا الإنجاز، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومثمِّنًا الدعم الذي يحظى بها طلاب جامعة أم القرى، مما مكَّنهم هذا التميز في أعمالهم.

ونوًّه د. الفتني، أن الهدف من هذا المشروع جاء في ظل الظروف الاستثنائية بتصميم كل جزء وتجميع تلك الأجزاء داخل مقر الجامعة من قطع الحديد ولحام الهيكل وعمل الدائرة الكهربائية للمحرك ، وتصنيع آلية الالتفاف واختبارها لتكوين العربة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تنفذ في أقسام الهندسة الميكانيكية على مستوى العالم لدخول مسابقات عالمية يتنافس الطلاب فيها على أفضل تصميم أو أداء، وهذا المشروع يعدُّ نقطة البداية وجاري التعديل عليه وتطويره؛ لنضع أم القرى في مراكز متقدمة في المستقبل.

و تعتبر العربة نموذجًا مبسَّطًا ، وتتسع لراكب واحد ، وتعمل على نظام البطاريات (Lithium Ion) التي تعمل لمدة تتجاوز الساعتين، كذلك يمكن شحنها بكل سهولة مما يعزز استخدام المحرك الكهربائي لغرض خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية تطوير المشروع للمشاركة في سباقات العربات الكهربائية والنارية للطلاب دوليًّا.